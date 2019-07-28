نقل المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى المستشفى

28 يوليه 2019 - 11:00 م

نقل المعارض الروسي أليكسي نافالني، الأحد، من السجن إلى المستشفى عقب إصابته بحساسية مفرطة، وفق ما أعلنته المتحدثة باسمه كيرا يارميش.



وقالت يارميش، عبر حسابها على "تويتر"، إن "نافالني نُقل من السجن إلى المستشفى صباح اليوم (الأحد) بعد إصابته بتورم شديد في الوجه واحمرار في الجلد".

وأضافت أن "سبب الحساسية غير معروف بعد، وأن نافالني لم يسبق وأن أصيب بحساسية في حياته".

وذكر بيان صادر عن المستشفى أن وضع نافالني الصحي في "مستوى مرض".