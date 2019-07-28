ارتفاع قتلى هجوم على مرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني

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ارتفع إلى 3 قتلى و20 مصابا ضحايا هجوم استهدف، الأحد، استهدف مكتب انتخابي لـ"أمر الله صالح"، المرشح لمنصب نائب الرئيس بالعاصمة الأفغانية كابل.
وقالت مصادر أمنية أفغانية، الأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن هجوما بمتفجرات وأسلحة رشاشة استهدف مكتب انتخابي لـ"صالح"؛ ما أدى إلى إصابته بذراعه قبل نقله إلى مكان آمن.
وأضافت المصادر أن قوات الأمن تمكنت من قتل 3 من المهاجمين خلال اشتباكات اندلعت عقب الهجوم.
من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي قوله إن "4 مسلحين دخلوا المبنى الذي يضم مكتب انتخابي للمرشح المذكور بعد تفجير استهدف مكتبه.
وقال الرئيس أشرف غني، عبر حسابه على "تويتر" إن "المرشح لمنصب النائب الأول للرئيس في فريقي الانتخابي أمر الله صالح نجا من هجوم وهو في وضع جيد".
وأضاف أن قوات الأمن أخلت أكثر من 40 أسرة بقيت محاصرة في المنطقة التي شهدت الهجوم.
وفي وقت سابق اليوم، أطلق المرشحون حملاتهم الدعائية في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 28 سبتمبر/أيلول المقبل. -

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