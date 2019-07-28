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الأهلي يهزم الزمالك 0/1 ويحسم القمة 118

الرياضة

الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك

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المصريون

الزمالك

الاهلى

حسم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي القمة 118 بعد الفوز على الزمالك، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري العام.

ونجح معلول في استغلال خطأ الحارس عماد السيد، بعد تسديدة وليد سليمان الضعيفة من ركلة حرة مباشرة، ليفشل الحارس في التعامل معها، ويستغل معلول الخطأ ويضع الكرة في المرمى.

الشوط الأول

وشهد الشوط الأول تبادل للسيطرة بين الفريقين دون خطورة تذكر على مرمى الفريقين.

وشهدت الدقيقة 7 فرصة للزمالك كادت أن تشكل خطورة على مرمى الاهلي بعد تمريرة من ساسي لكن الشناوي يخرج من مرماه ويتصدى للكرة في وقت مناسب قبل ان تصل إلى محمد إبراهيم.

في الدقيقة 8 إبراهيم حسن يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تخرج بعيدة عن مرمى الشناوي إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 10  وليد سليمان يتلقى تمريرة من حسين الشحات ويسدد كرة قوية بيمناه لكنها تخرج على يسار عماد السيد حارس الزمالك إلى خارج الملعب.

في الدقيقة 16 ضربة ثابتة للأهلي يرسلها معلول يتصدى لها دفاع الزمالك ثم يتابعها أيمن أشرف بتسديدة من مسافة بعيدة تصل سهلة في يد عماد السيد حارس الزمالك.

في الدقيقة 19 هجمة مرتدة للاهلي عن طريق حسين الشحات يمررها لأزارو ليرسلها المغربي عرضية يتصدى لها دفاع الزمالك إلى خارج الملعب.

في الدقيقة 21 حسين الشحات يتلقى تمريرة من أزارو ويسدد كرة تصطدم بمحمود علاء تخرج بجوار مرمى الزمالك إلى خارج الملعب.

في الدقيقة 28 كانت أخطر فرص المباراة بعد  عرضية من حمدي النقاز تصل لأحمد زيزو الهارب من الرقابة ويلعبها برأسه تخرج بجوار مرمى الشناوي إلى خارج الملعب لتضيع فرصة هدف للزمالك.

في الدقيقة 29 توقف المباراة لسقوط محمد الشناوي حارس الاهلي على أرض الملعب والجهاز الطبي يدخل لعلاجه.

 وشهدت الدقيقة الـ39، خروج اللاعب محمود علاء مدافع نادي الزمالك، بسبب الإصابة ونزول اللاعب محمود حمدي الونش.

الشوط الثاني

شهدت أول ربع ساعة في الشوط الثاني من مباراة القمة 118 بين الأهلي والزمالك استمرار الفرص الضائعة من جانب الفريق الأبيض.

في الدقيقة 47 أهدر عمر السعيد هدف التقدم بعد انطلاقة النقاز  ويمرر كرة عرضية يتصدى لها الشناوي تسقط من يده تصل لعمرو السعيد يسددها قوية تخرج أعلى مرمى الاهلي الخالي من حارسه لتضيع هدف محقق للزمالك.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 59 بعد خطأ فادح من عماد السيد في التصدي للكرة لتصل إلى علي معلول الذي سددها في المرمى.

وفي الدقيقة 60 أنقذ محمد الشناوي حارس الأهلي مرماه من هدف التعادل وتصدى لانفراد صريح من جانب محمد إبراهيم.

وأضاع اللاعب صالح جمعة أخطر فرص المباراة بعد أن فشل في وضع الكرة في المرمى الخالي، بعد تمريرة رمضان صبحي السحرية.

وبهذا الفوز نجح الأهلي، في توسيع الفارق على صدارة الدوري بفارق 8 نقاط عن الزمالك الوصيف.

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