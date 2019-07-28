لأنها ولدت أنثى.. زوج يقتل زوجته بعد خروجها من العمليات

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أنثي

نشرت صفحة «صوت أطباء مصر» على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حادثة مؤسفة، حيث قام زوج بقتل زوجها بضربها بعنف بعد خروجها من غرفة العمليات بسبب ولادتها أنثى.

وقالت الصفحة في منشور لها:« وفاة سيدة في مستشفى المطريه قبل قليل بعد اجرائها عملية ولادة قيصرية وينقل مراسلونا ان زوجها بعد معرفته بولادتها ( انثي ) انهال عليها بالضرب بعد خروجها من العملية وتعمد ركلها على مكان العملية مما أدى الي حدوث نزيف شديد وتفاقم بحالتها ووفاتها..وتم القبض عليه بعد احتجاز امن المستشفي له».



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