ما بين تراجع واستقرار.. الدولار يترنح في البنوك

شهدت أسعار صرف الدولار تباينًا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث شهد تراجعًا في بعض البنوك واستقرارًا في بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار قرشين ليسجل 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني، تراجع سعر الدولار بمقدار قرش واحد ليسجل 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، تراجع سعر الدولار بمقدار قرش واحد ليسجل 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع، كما استقر في بنك الإسكندرية، ليسجل 16.53 للشراء، و16.63 جنيه للبيع.