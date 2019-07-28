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الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والزمالك

الرياضة

الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك

أمير سعد

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المصريون

الزمالك

الاهلى

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك في القمة 118، المقامة حاليًا على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الدوري العام.

وتوج الأهلى ببطولة الدورى بعد تصدر قمة الدورى ، ووصوله الى النقطة 77  ، بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثانى .

بدأ أحداث المباراة ساخنة وتناقل الزمالك الكرة بين أقدام لاعبيه قبل أن يضغط لاعبو الأهلي ويستحوذ على منطقة وسط الملعب.

الدقيقة 2 يحتسب الحكم المجري ضربة حرة مباشرة للأهلي على حدود منطقة الجزاء بعد خطأ من النقاز ضد رمضان صبحي ، يسددها على معلول يخرجها الدفاع الزملكاوي عن طريق محمد عبد الغني.

تستمر السيطرة من لاعبي الأهلي وتلعب  كرة عرضية أرضية من وليد سليمان على حدود منطقة جزاء الزمالك يخرجها دفاع الزمالك.

الدقيقة 6 يقطع وليد سليمان كرة من منتصف الملعب يلعبها عرضية داخل منطقة الجزاء للمغربي وليد أزارو يخرجها محمود علاء.

الدقيقة 7 تمريرة بينية رائعة من فرجاني ساسي ينفرد بها محمد أبراهيم بمرمي محمد الشناوي ولكن الأخير ينجح فى التصدي لها و إخراجها  ويمنع فرصة هدف مؤكد.

الدقيقة 8 تسديدة قوية لإبراهيم حسن لاعب الزمالك تخرج بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي.

الدقيقة 9 أول هجمة خطيرة للأهلي بعد وان تو بين و ليد سليمان و حسين الشحات تصل لسليمان الذى يصل لمنطقة جزاء الزمالك ويسددها قوية على يسار عماد السيد حارس الزمالك.

الدقيقة 10 سيطرة للزمالك وضغط على دفاع الأهلي لكن دون استغلال السيطرة و ترجمتها لأهداف.

الدقيقة 13   ضربة حرة مباشرة للزمالك على حدود منطقة جزاء الأهلي يتصدي لها أحمد عبد العزيز زيزو يلعبها عرضية خطيرة تخرج لضربة مرمى.

الدقيقة 15 ضربة حرة مباشرة للأهلي يلعبها معلول لكن يخرجها دفاع الزمالك.

يستمر الزمالك فى السيطرة على منطقة وسط الملعب و يضغط على لاعبى الأهلي لكن دون ترجمة لأهداف.

الدقيقة 17 هجمة مرتدة للأهلي عن طريق و ليد سليمان يمررها لأزارو الذى يلعبها عرضية يخرجها محمود علاء .

الدقيقة 20 تمريرة تصل لحسين الشحات الذى يحاول المرور من محمود علاء ويسددها قوية تخرج لركنية.

يستحوذ الأهلي على الكرة ويضغط على الزمالك فى وسط ملعبه لكن ينجح دفاع الزمالك فى منع أى هجمة على مرماهم.

يستمر ضغط لاعبى الأهلي على الزمالك لأكثر من دقيقة لكن دون فرص حقيقة.

الدقيقة 28 فرصة خطيرة للزمالك بعد عرضية من حمدي النقاز تصل للمنفرد عبد العزيز زيزو يسددها برأسه تخرج بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي.

الدقيقة 32 ضربة حرة مباشرة للزمالك يلعبها عبدالله جمعه يخرجها رامي ربيعه بعد تدخل من محمود علاء.

الدقيقة 35 هجمة للأهلي بعد تمريرة من ازارو على حدود منطقة الجزاء تصل للسولية يمررها عرضية بينية لحسين الشحات تخرج لضربة مرمى.

إيقاف المباراة لأكثر من دقيقة بعد إصابة محمود علاء في رأسه.

الدقيقة 38 خروج محمود علاء للإصابة و يشارك بدلاً منه محمود حمدي الونش.

الدقيقة 40 عرضية رائعة لأيمن أشرف تصل لحسين الشحات يمر ببراعة من عبدالله جمعه ولكن الكرة تقف تحت أقدام الشحات وتعود لعبدالله جمعه.

يتناقل لاعبى الزمالك الكرة فى وسط الملعب لأكثر من دقيقة لكن دون خطورة على مرمي الأهلي.

الدقيقة 45 عرضية من على معلول تصطدم بالنقاز وتصل لحارس مرمى الزمالك عماد السيد.

إنذار أصفر لمحمد إبراهيم لاعب الزمالك بعد صدام مع حمدي فتحي لاعب الأهلي.

ضربة حرة للأهلي يتصدي لها معلول ولكن يخرجها دفاع الزمالك.

الدقيقة 45 +4 إنذار أصفر لأيمن أشرف بعد عرقلته لزيزو ، لينهي الحكم المجري فرانس  إنتهاء أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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