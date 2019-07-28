القمة 118.. بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك
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«السعيد» يقود هجوم الزمالك لمواجهة الأهلي
أمير سعد
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري العام.
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