  • الأحد 28 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:00 م
بحث متقدم
الاهلى والزمالك

القمة 118.. بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك

خالد صلاح

«خالد صلاح» يرد على الوثائق «المفبركة» بدليل البراءة

طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات

مصائب «التنسيق» عند الجامعات الخاصة فوائد

الملك سلمان

عاجل.. الموت يفجع الملك سلمان بن عبدالعزيز

الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير

الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير

أنور قرقاش

«قرقاش» يرد على هجوم مستشار «أردوغان» بتغريدة مُهينة

الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن راتب أغسطس

الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن راتب أغسطس

الفيشاوي

«الممثلين» ترد على الإساءة لـ «فاروق الفيشاوي»: اذكروا محاسن موتاكم

هلال العيد

البحوث الفلكية تعلن موعد غرة ذي الحجة

الزمالك

«السعيد» يقود هجوم الزمالك لمواجهة الأهلي

ماذا قال «صلاح» عن إنجاز منتخب اليد؟

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

ماذا قال الدويلة عن "السعيد" في مرضها

#

ماذا قال "قرقاش" عن التحالف العربي في اليمن

#

«أحمد حسن» مدافعًا عن«صلاح»: صانع السعادة

#

ماذا قال الجسمي عن " زواجه السري"

المصريون

ليفربول

صلاح

المونديال

شباب اليد

حرص النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، على تهنئة منتخب شباب اليد بعد الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة عقب الفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة كبيرة 37-27.

وقال «صلاح» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «ألف مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد.. انجاز كبير ومعتاد من كرة اليد المصرية بالتوفيق دائما».

ونجح المنتخب الوطني|، في الفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة كبيرة، بعد الوصول لتلك المباراة عقب الخسارة أمام المنتخب الفرنسي في قبل نهائي بطولة العالم، حيث حصد المنتخب الوطني من قبل على تلك البطولة، بعد تغلبه على منتخب الدنمارك بنتيجة 22-19، في نهائي المونديال عام 1993.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» قتلى وجرحى في قصف لقوات «حفتر» على مستشفى ميداني بطرابلس
» اعتقال «صدام حسين» بمحافظة كركوك العراقية
» مقتل 6 مدنيين في غارات للنظام السوري على إدلب
» آرسنال يسقط أمام ليون في كأس الإمارات
» إعلان موعد تقديم أوراق الترشح بالانتخابات الرئاسية في تونس
» ماذا قال «صلاح» عن إنجاز منتخب اليد؟
» البورصة تخسر 2.1 مليار جنيه
» رسميًا.. الأهلي يضم نجم الإسماعيلي 5 سنوات
» «كاف» يحدد موعد انطلاق تصفيات كأس العالم 2022
» «الأرصاد»: طقس حار على معظم الأنحاء غدًا
» «خالد صلاح» يرد على الوثائق «المفبركة» بدليل البراءة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:29 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى