» آرسنال يسقط أمام ليون في كأس الإمارات

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أرسنال

ليون

كأس الإمارات

سقط فريق أرسنال الإنجليزي أمام ليون الفرنسي، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات بطولة كأس الإمارات الودية.

سجل الجابونى بيير إيميريك أوباميانج، هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة 35 من زمن المباراة، قبل أن ينجح موسى ديمبيلى فى تسجيل هدفين متتاليين لصالح ليون فى الدقيقتين 66 و76 من عمر اللقاء.

ولم يشارك النجم المصري محمد النني في المباراة، بينما شهد اللقاء مشاركة الوافد الجديد داني سيبايوس القادم من ريال مدريد إلى الجانرز هذا الصيف.

وتعرض لاكازيت مهاجم أرسنال للإصابة ولم يتمكن من إكمال المباراة ليشارك نيلسون بدلاً منه.

ويفتتح نادى أرسنال، مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم 11 أغسطس المقبل بملعب "سانت جيمس بارك".

 


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