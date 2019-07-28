صورة.. مهاجم الأهلي يُثير الجدل قبل القمة 118

28 يوليه 2019 - 06:17 م

أثار عمرو جمال، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الجدل من جديد وذلك قبل أقل من ساعتين، على انطلاق مباراة القمة 118 في ختام بطولة الدوري العام.

ونشر عمرو جمال، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة "سيلفي" رفقة محمود متولي مدافع الإسماعيلي، وهو ما أثار الشكوك بشأن انتهاء الصفقة بشأن انتقاله إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واقترب الأهلي من الحصول على خدمات اللاعب بعد الحصول على توقيعه ولم يتبق سوى الاتفاق على المقابل المادي ولاعبي الأهلي الذين سينتقلون ضمن الصفقة التبادلية.