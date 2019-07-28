عاجل.. الموت يفجع الملك سلمان بن عبدالعزيز

28 يوليه 2019 - 06:16 م

فجع الموت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بوفاة شقيقه الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وتوفي اليوم الأحد الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود ، والد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض.

ونشر الأمير فيصل بن تركي بن فيصل، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “انا لله وأنا اليه راجعون رحم الله سيدي و والدي الأمير بندر بن عبدالعزيز .. اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار. اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. ولا حول ولا قوة الا بالله.

وانهالت تعليقات النشطاء ورواد “تويتر” الذين تداولوا الخبر بشكل واسع حيث دونوا عبارات الدعاء للأمير الراحل بأن يتغمده الله برحمته ويجعل مثواه الجنة.

والأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود (1341 هـ / 1923)، الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشره ووالدته هي الأميرة بزة الثني. لم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.

انا لله وأنا اليه راجعون



رحم الله سيدي و والدي الأمير بندر بن عبدالعزيز ..

اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الفردوس الاعلى من الجنة

ولا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/mtiPDb5Hi5 — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) July 28, 2019





انا لله وأنا اليه راجعون



رحم الله سيدي و والدي الأمير بندر بن عبدالعزيز ..

اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار.

اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

ولا حول ولا قوة الا بالله — فيصل بن تركي بن فيصل (@808Faisal) July 28, 2019