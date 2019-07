فيديو.. ما الذي قاله «ترامب» وجعل مذيع «CNN » يبكي على الهواء؟

انهمرت الدموع من عين مذيع شبكة CNN الأمريكية، فيكتور بلاكويل، وهو يدافع عن مسقط رأسه بعد هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف مقاطعة عضو الكونجرس إيلايجا كامينجز بأنها "فوضى موبوءة بالقوارض"، مضيفًا "لن يريد أي إنسان أن يعيش هناك".

كان المذيع يتحدث عن استخدام ترامب تعبير "موبوء"، كلما سنحت له الفرصة، في سياق الرد أو توجيه الانتقاد لأشخاص ذوي بشرة سمراء، مستعرضًا تغريدات عدة للرئيس الأمريكي ظهر فيها استخدام تلك العبارة، وآخرها ضد العضو الديمقراطي في مجلس النواب، إيلايجا كامينجز.

كان ترامب، رد في تغريدة على انتقاد "كامينجز" للأوضاع على الحدود الجنوبية مع المكسيك، وممارسات موظفين في إدارتها. وقال إن الوضع في مقاطعة بالتيمور، التي يمثلها العضو الديمقراطي بمجلس النواب؛ "أسوأ بكثير وأكثر خطورة، وهي تصنف الأسوأ في الولايات المتحدة".

وأضاف: "مقاطعة كامينجز هي فوضى موبوءة بالاشمئزاز والجرذان. لو أنه قضى وقتًا أطول في بالتيمور ربما استطاع المساعدة في تنظيف هذا المكان الخطير والقذر جدًا". وتابع أن أيًا من البشر لا يرغب بالعيش هناك.

وأثناء تعليق المذيع، على تلك التغريدة صمت للحظات، ثم أكمل بالإشارة إلى أنه نشأ في بالتيمور، وكذلك الكثير من أصدقائه وأفراد عائلته، الذين هاجمهم ترامب للتو.





“Infested” in consistent Trump twitter usage is racist. No any other way to read it.



Watch the video: pic.twitter.com/52oQZpNWYh