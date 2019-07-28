رسميًا.. الأهلي يضم نجم الإسماعيلي 5 سنوات

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الاهلى

الإسماعيلي

حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع محمود متولي مدافع الإسماعيلي لمدة 5 مواسم مقابل 25 مليون جنيه، بعد تنازل اللاعب عن باقي مستحقاته المالية.

وعقد تامر النحاس وكيل اللاعب جلسة مع المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات وتم الاتفاق علي عقد متولي مع القلعه الحمراء الذي ينص على حصول اللاعب على 7 ملايين جنيه في الموسم  تزيد مليون جنيه كل موسم ويكون الموسم الخامس بـ11 مليون جنيه.

وبذلك يكون الأهلي قد أنهى الصفقة مقابل 70 مليون جنيه منهم 25 مليون جنيه سيحصل عليهم الإسماعيلي و45 يحصل عليهم اللاعب خلال 5 سنوات.

وينتظر مسئولى الأهلى حسم الصفقة مع مسئولى الإسماعيلى خلال الساعات المقبلة وقبل غلق باب القيد الإفريقى بعد غدا الثلاثاء بسبب الانشغال بمباراة القمة 118.

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