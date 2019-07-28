  • الأحد 28 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:49 م
بحث متقدم
محاكمة

صور بن لادن وفيديوهات عسكرية فى أحراز "جبهة النصرة"

د

تطور سريع.. سفينة بريطانية بالخليج لمواجهة إيران

صورة من الفيديو

مروع.. انتحار شاب سعودي بالرياض

د

التعليم العالى تعلن عن الأماكن الخالية بالكليات

اتحاد الكرة

سرقة المستندات الخاصة بالبلاغات المقدمة ضد اتحاد الكرة

بوتفليقة-1

تفاصيل حياة "بوتفليقة" داخل مقر إقامته

لاسارتي

التشكيل المتوقع للأهلى فى القمة 118

ديهي

الديهي: كان نفسنا نترحم علي "مرسي" بس انتوا السبب

أحمد موسي

أحمد موسى :عايزين يقتلوني

الملك سلمان

الملك سلمان يتخذ قرارًا ملكيًا بشأن حجاج اليمن.. لهذا السبب

تطور سريع.. سفينة بريطانية بالخليج لمواجهة إيران

آخر الأخبار

د
د

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تطور سريع.. "المارينز" تستعد لدخول فنزويلا

#

السعودية تتخذ "الخطوة المنتظرة": هكذا نحمي نفطنا

#

بريطانيا تلبي نداء السعودية.. البحرية الملكية تتحرك

#

الكويت تدعو إلى ضبط النفس بعد احتجاز إيران ناقلة بريطانية

وصلت سفينة حربية بريطانية منذ قليل إلى مياه الخليج  لتعزيز عمليات حماية ناقلات النفط والسفن الأخرى، في ظل وجود تهديدات من جانب إيران، بحسب سبوتنيك.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن المدمرة إتش إم إس دنكن، ستنضم إلى الفرقاطة إتش إم إس مونتروز التى وصلت إلى مياه الخليج منذ يومين، لدعم المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز.

ويقول وزير الدفاع بن والاس: «حرية الملاحة في مضيق هرمز ليست حيوية بالنسبة للمملكة المتحدة فحسب، ولكن لشركائنا وحلفائنا الدوليين أيضا».

وأضاف: «ستواصل البحرية الملكية توفير ضمانات للسفن البريطانية حتى يصبح ذلك حقيقة، بينما نواصل الضغط من أجل التوصل إلى قرار دبلوماسي يجعل ذلك ممكنا مرة أخرى دون مرافقة عسكرية».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مروع.. انتحار شاب سعودي بالرياض
» حظر زواج الأطفال بإحدى الولايات الأمريكية
» نتنياهو يستعرض قوة إسرائيل الصاروخية عبر "تويتر"
» اعتداء وحشي على مسلم مسن فى الولايات المتحدة
» بالأسماء.. المعلقون على مباراة القمة 118
» أزهري: "الحسد نار تستقر فى جسد المحسود"
» إخلاء سبيل المصورة الصحفية شروق أمجد بالتدابير الاحترازية
» "بوتين" داخل غواصة تحت المياه.. ما السبب
» تجديد حبس "أحمد سليمان" 45 يومًا
» التعليم العالي تستعرض الحد الأدنى من 5 كليات علمية
» استدرجته لممارسة الجنس.. لن تتخيل نهايته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية