» نتنياهو يستعرض قوة إسرائيل الصاروخية عبر "تويتر"

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اعتداء

مسلم

مسن

استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجربة حربية إسرائيلية تمت في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وقال نتنياهو اليوم الأحد إن الدرع الصاروخية الباليستية "حيتس 3" المدعومة من الولايات المتحدة اجتاز سلسلة من اختبارات الاعتراض في ألاسكا، حسب "رويترز".

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي على حسابه الرسمي على "تويتر" صورة له برفقة السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد د فريدمان، وهما يشاهدان في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية "كيف اعترض صاروخ الحيتس 3 صواريخ باليستية وذلك خلال اختبارات ناجحة وسرية أجريت لهذه المنظومة في ولاية ألاسكا الأمريكية بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية"، حسب ما قاله نتنياهو على حسابه.

تم تصنيع "Arrow-3" بالاشتراك مع شركة "Boeing Co" الأمريكية، وقيل إنه قادر على إسقاط الصواريخ القادمة من الفضاء، وهو الارتفاع الذي سيدمر أي رؤوس حربية غير تقليدية بأمان. واجتاز الصاروخ أول اختبار اعتراض كامل على البحر الأبيض المتوسط في عام 2015 وتم نشره في إسرائيل في عام 2017.

وأعلن نتنياهو الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان عن الاختبارات السرية الثلاثة وقال إن "الأداء كان ممتازا.. كل ضربة كانت رائعة."

وتنظر إسرائيل إلى "حيتس 3" كسلاح مضاد للصواريخ الباليستية التي تطلقها إيران وسوريا.

وتخوض إيران مواجهة متصاعدة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي ومشاريع الصواريخ.

وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إنه يبدو أن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط ??المدى طار على بعد حوالي 1000 كيلومتر. وقالت طهران إن هذه الاختبارات كانت لاحتياجات دفاعية.

وقال نتنياهو اليوم الأحد "إسرائيل اليوم لديها القدرة على العمل ضد الصواريخ الباليستية التي تطلق علينا من إيران ومن أي مكان آخر." "يجب على جميع أعدائنا أن يعلموا أننا قادرون على تحقيق أفضل النتائج لهم، سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية."

كان من المتوقع إجراء تجارب Arrow-3 في ألاسكا العام الماضي ولكن تم تأجيلها، في أعقاب صعوبات سابقة في اختبار النظام.



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