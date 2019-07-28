التعليم العالى تعلن عن الأماكن الخالية بالكليات

28 يوليه 2019 - 01:24 م

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود أماكن خالية بكليات (التمريض، والعلوم، والفنون الجميلة، والتطبيقية) لطلاب الشعبة العلمي علوم.

كما أعلنت الوزارة عن وجود أماكن بكليات العلوم لطلاب الشعبة العلمية رياضة، وكذلك كليات (الفنون الجميلة، والتطبيقية).

وكان وزير التعليم العالي قال ان الحد الأدنى لكليات الطب البشري وهو 98.4% بواقع 403.5 درجة، والحد الأدنى لكليات الصيدلة وهو 97.8% بواقع 401 درجة، والحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان وهو 98.29% بواقع 403 درجة، والحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي وهو 97.07% بواقع 405 درجة، والحد الأدنى لكليات الطب البيطري 97.07%، موضحًا أن هناك أماكن شاغرة في كليات اقتصاد وعلوم سياسية والألسن والإعلام، والتمريض والعلوم، والزراعة، والآثار.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن الحد الأدنى لكلية اقتصاد وعلوم سياسية للشعبة الأدبية 96.43%، وكلية الألسن 95.4%، وكلية الإعلام 94.39%، والآثار 92.56%.