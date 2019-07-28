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كريم عبد العزيز يوضح الفرق بين الجزأين بـ"الفيل الأزرق"

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أوضح النجم كريم عبد العزيز، الفريق بين الجزء الأول والثاني في أحداث فيلمه الشهير "الفيل الأزرق".

وأضاف في مداخلة هاتفية على راديو "إنيرجي": "أنه ليس من المنطقي تقديم نفس المستوى الذي تم تقديمه في الجزء الأول، وعبر عن فرحته بردود أفعال الجمهور التي استقبلها عقب العرض الخاص للجزء الثاني من الفيلم، وقال مازحا: "يحيي راشد الجزء الثاني موتني عن الجزء الأولاني"، في إشارة إلى شخصية يحيى التي يلعبها في الفيلم.

وتابع كريم: "أول مرة أقابل إياد أو أتعاون معه، لكني استمتعت إني اتعرفت على الإنسان ده لأنه من جوه عظيم".

وعن تجربته التمثيلية الأولى مع الفنانة هند صبري قال: "على الرغم من إن دي المرة الأولى مع هند إلا إن في كيميا غريبة ظهرت على الشاشة"، معرباً عن سعادته الشديدة بالوقوف أمامها، وعن تكرار التعاون مع الفنانة نيللي كريم قال: "ليها حجمها"، وقال: "مروان حامد عرف يجمعنا وأنا بحب مروان حامد الإنسان قبل المخرج، فهو إنسان مبدع ومخلص في شغله".


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