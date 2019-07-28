» بالأسماء.. المعلقون على مباراة القمة 118

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ساعات قليلة وتنطلق مباراة القمة 118بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، فى الثامنة من مساء اليوم على استاد الجيش المصرى ببرج العرب.  

وتذاع المباراة على قنوات تايم سبورت التردد الأرضي، بالإضافة إلى قناة أون سبورت، وقناة النيل للرياضة.

ومن المقرر أن يعلق عليها مدحت شلبي على قناة النيل للرياضة، بينما يعلق على قناة تايم سبورت بلال علام، فيما يعلق على قناة أون سبورت، أيمن الكاشف صوتية أولى وحاتم بطيشة صوتية ثانية.


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