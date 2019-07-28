عبر الموقع الإلكترونى.. تعرف على نتائج تنسيق المرحلة الأولى

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لكليات المرحلة الأولى بالشعبتين العلمية والأدبية لطلبة الثانوية العامة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق 2019.

ويمكنك التعرف على نتيجة تنسيق رغباتك برقم الجلوس والرقم السري من خلال موقع التنسيق .

وكان وزير التعليم العالي أعلن الحد الأدنى لكليات الطب البشري وهو 98.4% بواقع 403.5 درجة، والحد الأدنى لكليات الصيدلة وهو 97.8% بواقع 401 درجة، والحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان وهو 98.29% بواقع 403 درجة، والحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي وهو 97.07% بواقع 405 درجة، والحد الأدنى لكليات الطب البيطري 97.07%، موضحًا أن هناك أماكن شاغرة في كليات اقتصاد وعلوم سياسية والألسن والإعلام، والتمريض والعلوم، والزراعة، والآثار.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن الحد الأدنى لكلية اقتصاد وعلوم سياسية للشعبة الأدبية 96.43%، وكلية الألسن 95.4%، وكلية الإعلام 94.39%، والآثار 92.56%.

موقع التنسيق هنhttps://tansik.egypt.gov.eg/application/ا

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