الديهي: كان نفسنا نترحم علي "مرسي" بس انتوا السبب

28 يوليه 2019 - 12:23 م

نعي الإعلامي نشأت الديهي، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، متهما جماعة الإخوان المسلمين بالشماتة في وفاته.



وقدم الديهي، التعازي للشعب التونسي في وفاة الرئيس التونسي، موجهًا رسالة للإخوان قائلاً: "هي ديه أخلاقكم، كنتم عاوزنا نترحم على محمد مرسي، إحنا كان نفسنا نترحم عليه بس انتوا السبب، دلوقتي بتكفروا الرئيس التونسي".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "تن"، لأن قيادات الإخوان قاموا بتكفير الرئيس التونسي عقب وفاته.



وأوضح أن الرئيس التونسي الراحل كان عاشقا لمصر، كما أنه كان محبا للديمقراطية والحرية ومخلصا لوطنه.

