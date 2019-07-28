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عاطل يمزق جسد جاره بالقليوبية

قضايا وحوادث

عاطل
عاطل

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عامل يمزق جسد جاره

أقدم عامل على تمزيق جسد جاره بسبب خلافات بينهما فى طوخ، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقي اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بحدوث مشاجرة ومصابين بناحية عزبة زاوية بلتان دائرة المركز .

انتقل المقدم أحمد سامى رئيس المباحث، بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "عاطف ا م" 28 عاما، عامل مصاب بجرح نافذ بالبطن، وكدمات متفرقة بالجسم، وتم حجزه بمستشفى بنها الجامعى للعلاج، طرف ثان "محمد س ع" 28 عامًا، عامل مصاب بجرح سطحى بالرأس، وتم نقله لمستشفى طوخ المركزى، وتصرح له بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم، و شقيقه "عبدالله س ع" 15عامًا، طالب، جميعهم مقيمون عزبة زاوية بلتان  دائرة المركز.

وذلك، بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين على أثر وجود خلافات جيرة سابقة، تطورت لمشاجرة، قام على أثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب، وقيام الثانى بأحداث إصابة الأول بسلاح أبيض سكين كان بحوزته، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الطرف الثانى.

بمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة، وأرشد المتهم الثانى على مكان السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهة الطرف الاول، قرر مضمون ما أسفر عنه الفحص، وإتهم الطرف الثانى بإحداث إصابته، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 17106 جنح مركز شرطة طوخ لسنة 2019م.

 


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