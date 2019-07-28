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التعليم العالي تكشف عن إجمالى المتقدمين بتنسيق المرحلة الأولى

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متابعات حنان حمدتو

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وزارة التعليم العالي

الطلاب

التنسيق

رقم الجلوس

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن إجمالي عدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة 2019 بالمرحلة الأولى 142962 طالبا وطالبة، بواقع 45156 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، و97797 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية.

وأكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق 2019، أن مكتب التنسيق بدأ في استقبال رغبات طلاب هذه المرحلة عن طريق شبكة الإنترنت في الفترة من الأحد 21 يوليو، ولأول مرة تم مد فترة تسجيل المرحلة إلى اليوم السادس بدلًا من 5 أيام، حيث انتهت المرحلة يوم الجمعة الماضي في تمام الساعة السابعة مساءً.

يذكر أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالي 30152 طالبا وطالبة،الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بإجمالي 14690 طالب وطالبة، الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر 98471 طالبا وطالبة، ويأتي إجمـالي أعداد الطلاب بهذه المرحلة 143313 طالبا وطالبة.


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