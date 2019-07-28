أحمد موسى :عايزين يقتلوني

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عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو نسبه للقيادي الإخواني الهارب وجدي غنيم وهو يحرض فيه على قتله على الهواء عندما كان ضيفا على الهارب في تركيا الإعلامي محمد ناصر.

 وعقب " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على فضائية "صدى البلد"،علي الفيديو قائلا :" وجدي غنيم تكفيري داعشي يدعو إلى القتل وفكر الجماعة القائم على قطع الرقاب .

وتابع:" تنظيم داعش الإرهابي خرج من رحم جماعة الإخوان وعناصر الجماعة تحرض على الإرهاب على الهواء في قنوات الإخوان ، معقبا :"هما عايزين يقتلوني و أنا لا أمسك سلاحا ولكن سلاحي قلمي ولساني وهما أقوى من الرصاص".

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