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اليوم.. نظر محاكمة سعاد الخولى في قضية غسل الأموال

قضايا وحوادث

سعاد الخولى
سعاد الخولى

شيماء السيد

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سعاد الخولي

محاكمة سعاد الخولى

محاكمة سعاد الخولى اليوم

تنظر الدائرة 31 شمال القاهرة، بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا وشريكها الموظف بشركة الطيران في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه.

وكان المستشار بدرى عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى - قد حدد جلسة 28 يوليو لبدء أولى جلسات محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا وشريكها الموظف بشركة الطيران في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة أنور جامع تنحت عن نظر محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه، وقررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لسابق الدائرة نظر القضية الأساسية وهي قضية الرشوة.

كان المستشار محمد فودة المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية أحالت المتهمتين للمحاكمة لارتكابهما جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت الخولى الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهى تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال ثم حررت المتهمة توكيلا للخولى للتصرف في الأموال.


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