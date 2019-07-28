فنانة شهيرة لمتابعيها: "انتوا شوية حيوانات"

28 يوليه 2019 - 11:41 ص

صدمت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بعض متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما وجهت إلى بعضهم الشتائم.

وردت "أحلام" على متابعة سألتها عن سبب حذف تعليق منشور للفنانة أصالة نصري بقولها: "كلي تبن، أُقسم بالله إنكم حثالة المجتمع انتوا ومن أرسلكم حيوانات قلبي معصور على فجر وانتوا شوية حيوانات".

وتابعت هجومها على المتابعة: "ما في إحساس حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.. ربي ياخذ حقي منكم، أنا ما أشوفكم بس ربي يشوفكم والدنيا سلف ودين".

وأضافت: "وفجر الله يعلم بحالها وانتوا سب فيها وفيني صدق عمري ماشفت كذا مستوى واطي".

وعن محوها للبوست، ردت قائلة: "مسحت البوست لأني ندمت إني أصلًا كتبته.. ما أدري إن الحقد واصلة مراحلها الأخيرة عرفتي ليش يا حثالة.. وياليت ترفعين علي قضية عشان أشوف وجهك الجزمة، ومن اليوم ورايح هذا سقف الحديث معاكم يا حيوانات".

واختتمت "أحلام" هجومها الحاد قائلة: "مطربتكم بلوك.. خلوا تويتر ينتعش اليوم بالملكة يا حثالة"، وذلك في إشارة إلى أصالة نصري.