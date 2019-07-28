نتيجة التنسيق.. 98.4% للطب والأسنان 98.29% والصيدلة 97.8%

28 يوليه 2019 - 11:23 ص

تعقد الآن وزارة التعليم العالي مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 للقبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019.

وأعلن وزارة التعليم العالي عن تنسيق المرحلة الأولى للكليات العلمية ليكون الحد الأدنى لكليات الطب 98.4 % وطب الأسنان 98.29% والصيدلة . 97.8.

وجاء ذلك بحسب ما ذكرته الوزارة خلال مؤتمر صحفي اللاعلان عن نتيجة المرحلة الأولى زبدء المرحلة الثانية.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي فتحت باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لــ تنسيق الجامعات 2019 لجميع طلاب الثانوية العامة بشعبها المختلفة، اعتبارًا من الأحد الماضي، وينتهي غدًا، الخميس الموافق 25 يوليو.

وجاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى على النحو التالي:

الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر

الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر

الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر