تسمم 9 أطفال من أسرة واحدة بسوهاج

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أصيب 9 أطفال إثر تناولهم وجبة لبن فاسد بمركز المنشاة، بمحافظة سوهاج.

وردت معلومات لمأمور مركز شرطة المنشاة، من مستشفى سوهاج العام، بوصول كل من الطفلة "نرمين. ح" 3 سنوات، "ملك 7 سنوات، أحمد 13 سنة، مراد 6 سنوات، عبده 7 سنوات، عثمان 5 سنوات، كمال 4 سنوات، سعاد 6 سنوات، عبد الرحمن 5 سنوات، ويقيمون دائرة المركز، وجميعهم من أسرة واحدة، مصابين بآلام بالبطن وقيئ مستمر.

وقرر "حسن. أ" 42 عامًا مشرف تغذية "والد الأول والثاني والثالث وعم الباقين" أنه عقب تناولهم وجبة طعام منزلي "لبن رايب" شعروا بحالة إعياء وتم نقلهم للمستشفى، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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