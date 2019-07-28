  • الأحد 28 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:55 ص
بحث متقدم
نافعة

رسالة قاسية من "نافعة" لـ"المطبعين" العرب

تسمم طلاب

تسمم 9 أطفال من أسرة واحدة بسوهاج

ج

تطور سريع.. "المارينز" تستعد لدخول فنزويلا

الفنانة الإماراتية أحلام والمطربة السورية أصالة ولإعلامية الكويتية فجر السعيد

"السعيد" تتسبب فى حظر أحلام لـ"أصالة"

رغد صدام

إجراء قاسٍ ضد "رغد صدام حسين"

تركي آل شيخ

تصريح مفاجئ لـ"تركي الشيخ": "72 ساعة حاسمة"

صورة

هزت بيروت.. لقاءات جنسية مقابل هذا المبلغ

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

الشوباشي: "أعظم ما في الرئيس إحساسه بالشعب"

محمد بكر

مسئول بمياه الشرب: "بشرب من الحنفية وزي الجمل"

ارشيف

مقتل عروس بعد زفافها بـ 24 ساعة

الإفتاء: فى حالة واحدة الجماع لا يفسد مناسك الحج

الحياة السياسية

د
د

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

لأول مرة.. مصر توفد 9 واعظات مصاحبات لبعثة الحج

#

نجل محمد نجم عن حالة والده: لا نملك سوى هذا الأمر

#

السعودية تصدر بيانا عاجلا بشأن "الأشقاء القطريين"

#

قرار جديد من السعودية بشأن «الأشقاء القطريين»

الحج

مكة

الإفتاء

الجماع

أفادت دار الإفتاء المصرية، بأن حكم جماع الزوجين أثناء الحج فى حالة واحدة لا يمكن أن يفسد الحج.

وورد سؤال لدار الإفتاء عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم الحاج الذي ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام؟ وما حكم من جامع زوجته أثناء الإحرام؟ .

وجاء نص إجابة لجان الفتوي بالدار كالتالي: "إذا فعل المحرم واحدًا من محظورات الحج -ما عدا الجماع- قبل التحلل الأصغر الذي يحصل بفعل شيئين من ثلاثة من أعمال يوم النحر، وهي: الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، ورمي جمرة العقبة؛ صح حجه، وصحت عمرته، لكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام.

وأضافت الدار: “أما الجماع فيفسد الحج إذا وقع قبل التحلل الأصغر؛ سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وعليه بدنة (ناقة)، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة واشترى به طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد من الطعام يوما، ويلزمه مع ذلك إتمام أعمال الحج؛ لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله

وقالت الدار هناك حالة واحدة لا يفسد فيها الحج، موضحة: "أما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأصغر وقبل التحلل الأكبر فإنه لا يفسد الحج، وعليه ذبح شاة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» التشكيل المتوقع للزمالك فى القمة الـ118
» الموت يفجع ثروت الخرباوي
» اعتقال شخص تسلق مبنى سفارة البحرين
» «الجبلاية» تخصص 3 مراقبين لمباراة القمة
» وفاة "مرعبة" لتوأمين بنيويورك
» "الفيري".. خدمة جديدة للنقل البحري بين دبي والإمارات الأخرى
» "رينارد" يتعاقد لتدريب "الخضر" عامين ونصف
» القبض على 1000 متظاهر في احتجاجات بموسكو
» تعرف على موعد مباراة القمة والقنوات الناقلة
» خالد جلال يحذر لاعبي الزمالك من 3 لاعبين بالأهلي .. من هم؟
» تلقي بنفسها من الطابق الـ13 خوفا من فسخ خطبتها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية