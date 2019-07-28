» الموت يفجع ثروت الخرباوي

28 يوليه 2019 - 10:18 ص

نشر المحامي ثروت الخرباوى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، على "تويتر" خبر وفاة والدته التي وافتها المنية منذ عدة ساعات.

وكتب الخرباوي في تدوينته: "إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي أحب خلق الله إلى قلبي ولا نقول إلا ما يرضي ربنا؛ إنّا لله وإنّا إليه راجعون؛ استسمحكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".



