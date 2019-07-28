تصريح مفاجئ لـ"تركي الشيخ": "72 ساعة حاسمة"

28 يوليه 2019 - 10:01 ص

من جديد عاود المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، الجدل برسالة غامضة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال "آل الشيخ" عبر حسابه: "72 ساعة حاسمة"، دون ذكر أي تفاصيل ما دفع الكثيرين للتخمين حول ماهية الحدث الذي يبدو أنه مصيرى بالنسبة له.

ومؤخرًا قرر آل الشيخ التخلى عن رئاسة بيراميدز، واتجاه للمفاضلة بين ناديين أوروبيين بعتزم شراء أحدهما وهما "غرناطة الإسباني، وأميان الفرنسي" وهو ما دفع البعض للتنبؤ بذلك في مقصده.