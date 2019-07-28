مظاهرات جديدة فى السودان اعتراضًا على تحقيق القيادة العامة

28 يوليه 2019 - 10:01 ص

تجددت التظاهرات فى شوارع السودان مرة أخرى احتجاجًا على نتائج تحقيق النائب العام في فض اعتصام القيادة العامة أواخر رمضان الماضي، كما عادت المتاريس التي يستخدمها الثوار لتأمين اعتصامهم، وعلت هتافات معارضة للجنة بحي بري بالخرطوم وسط إحراق إطارات السيارات، مع إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع ليل أمس على مئات المحتجين ببري والرياض وشارع الستين.

وأكد المعارضون أن عدد الشهداء الذين أعلنت عنه القيادة وهو 87 شخصًا أقل بكثير من العدد الحقيقي المقدر بـ 127 شخصًا وإصابة 400 خلال الفض الذي طالب بتسليم السلطة للمدنيين.

وكان رئيس لجنة التحقيق “فتح الرحمن سعيد ” المعين من قبل النائب العام قد تحدث عن اضطرار الشرطة لتنظيف مواقع الاعتصام من ممارسات سلبية وغير قانونية بمنطقة كولومبيا مهددًا للأمن، وهو ما استفز المحتجين خاصة ً مع الاعتراف بأعداد أقل للقتلى والمصابين.