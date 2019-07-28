  • الأحد 28 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:58 ص
بحث متقدم
نافعة

رسالة قاسية من "نافعة" لـ"المطبعين" العرب

تسمم طلاب

تسمم 9 أطفال من أسرة واحدة بسوهاج

ج

تطور سريع.. "المارينز" تستعد لدخول فنزويلا

الفنانة الإماراتية أحلام والمطربة السورية أصالة ولإعلامية الكويتية فجر السعيد

"السعيد" تتسبب فى حظر أحلام لـ"أصالة"

رغد صدام

إجراء قاسٍ ضد "رغد صدام حسين"

تركي آل شيخ

تصريح مفاجئ لـ"تركي الشيخ": "72 ساعة حاسمة"

صورة

هزت بيروت.. لقاءات جنسية مقابل هذا المبلغ

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

الشوباشي: "أعظم ما في الرئيس إحساسه بالشعب"

محمد بكر

مسئول بمياه الشرب: "بشرب من الحنفية وزي الجمل"

ارشيف

مقتل عروس بعد زفافها بـ 24 ساعة

استهداف مطار نجران بالسعودية بطائرات مفخخة

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

وكالات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

استهداف جديد لمطار جيزان بالسعودية

#

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها للمرة الثانية

#

"الحوثيين" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مفخخة

#

«السديس» يعلق على استهداف مطار أبها: إفساد في الأرض

أمريكا

قوات

فنزويلا

مارينز

أعلنت جماعة "أنصار الله" عن تنفيذ عمليات واسعة بطائرات "قاصف 2K " استهدفت مواقع عسكرية وحيوية في مطار نجران جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله" اليوم الأحد، إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار نجران بعدد من طائرات قاصف 2k، استهدفتا غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلا طيار، ومرابض الطائرات بلا طيار ومواقع عسكرية أخرى"، حسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم".

وأكد أن "الإصابة كانت دقيقة وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار"، مشيرًا إلى أن الاستهداف جاء "ردًا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني والتي بلغت خلال 48 ساعة الماضية 27 غارة جوية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» التشكيل المتوقع للزمالك فى القمة الـ118
» الموت يفجع ثروت الخرباوي
» اعتقال شخص تسلق مبنى سفارة البحرين
» «الجبلاية» تخصص 3 مراقبين لمباراة القمة
» وفاة "مرعبة" لتوأمين بنيويورك
» "الفيري".. خدمة جديدة للنقل البحري بين دبي والإمارات الأخرى
» "رينارد" يتعاقد لتدريب "الخضر" عامين ونصف
» القبض على 1000 متظاهر في احتجاجات بموسكو
» تعرف على موعد مباراة القمة والقنوات الناقلة
» خالد جلال يحذر لاعبي الزمالك من 3 لاعبين بالأهلي .. من هم؟
» تلقي بنفسها من الطابق الـ13 خوفا من فسخ خطبتها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية