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"الفيري".. خدمة جديدة للنقل البحري بين دبي والإمارات الأخرى

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" الفيري"
" الفيري"

متابعات - أمينة عبد العال

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دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أمس خدمة النقل البحري "فيري" بين إمارتي دبي والشارقة، وبين محطتي الغبيبة ومربى الأحياء المائية.

وتُعد هذه أول خدمة نقل بحري بين دبي والإمارات الأخرى، وفقًا لبيان على الموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وتصل سعر التذاكر إلى 15 درهم للراغبين في التنقل باتجاه واحد في الدرجة الفضية، وبينما يكلف التنقل عبر الدرجة الذهبية 25 درهمًا.

وأضاف الموقع أن التعريفة سوف تكون مجانية لذوي الإعاقة، إضافةُ إلى الأطفال دون سن الخامسة.

وأشار الموقع إلى أن مدة الرحلة بين المحطتين سوف تصل إلى 35 دقيقة تقريباً، وستكون الرحلات كل 30 دقيقة أثناء أوقات الذروة الصباحية والمسائية، أي من الساعة الـ5 إلى الـ9، ومن الساعة الـ4 إلى الـ8:30، من يوم السبت إلى الخميس.

وستكون الرحلات كل ساعة ونصف الساعة خلال الفترات العادية.

وفي حديثه عن الخدمة، قال المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، إنها تأتي في إطار التعاون بين دبي والشارقة خلال زيادة خيارات التنقل بينهما، إضافةً إلى الرغبة في التخفيف من الضغط المروري. ووضّح الطاير أن عدد الرحلات ستبلغ 42 رحلة كل يوم.

 وتمتلك هيئة الطرق والمواصلات في دبي 9 مراكب "فيري"، وفقاً لما هو مذكور في الموقع، وستعمل المركبات على 8 محطات، وهي: محطة الغبيبة، والمارينا مول، والجداف، والقناة المائية، وشارع الشيخ زايد، والواجهة المائية، ومراسي، وحي دبي للتصميم.


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