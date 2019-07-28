» وفاة "مرعبة" لتوأمين بنيويورك

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الفيري

توفى توأمان لم يتجاوز عمرهما سنة واحدة، جراء تركهما من طرف أبيهما في سيارة مغلقة في طقس حار بنيويورك.

وتمثلت الحادثة في ترك أب في ولاية نيويورك لتوأميه الرضيعين (لونا وفينيكس) في سيارته لمدة 8 ساعات، ما أدى إلى اختناقهما بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

وأثناء التحقيق مع الأب خوان رودريجز (39 سنة)، المتهم بالتسبب في مقتل طفليه، قال إنه ترك سيارته بالقرب من المستشفى الذي يشتغل فيه، ولم يكن يعرف أن طفليه يوجدان في السيارة.

وقال أثناء التحقيق: "ظننت أنني تركتهما في روضة الأطفال، قبل أن أذهب إلى الشغل".


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