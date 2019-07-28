مسئول بمياه الشرب: "بشرب من الحنفية وزي الجمل"

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أكد محمد بكر، مدير عام المعمل المرجعي لمياه الشرب، أن نهر النيل يمد مصر بـ83% من مياه الشرب، وحوالي 14% من الآبار الارتوازية، وهناك محطات مياة خاصة لتنقيتها، موضحًا أنه بالنسبة لـ"طرمبات المياه الحبشية" فهي غير آمنة ولها أضرار على صحة المواطنين.

وأضاف "بكر"، في لقاء مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أن المخلفات الصناعية أكثر خطورة من مخلفات الصرف الصحي أو الحيوانات النافقة أو الغسيل في هذه المياة، موضحًا أن المواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب هي صورة طبق الأصل من منظمة الصحة العالمية.

 وتابع مدير عام المعمل المرجعي لمياه الشرب:"أنا يشرب من مياه الحنفية مباشرة، معقبا: "بشرب من الحنفية وزي الجمل أهو"، لافتا إلي أنهم يقومون في المبنى الذي يعيش به بتنظيف الخزان مرة كل ثلاثة أو ستة أشهر.

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