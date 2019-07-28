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تلقي بنفسها من الطابق الـ13 خوفا من فسخ خطبتها

قضايا وحوادث

انتحار
انتحار

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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فتاة تنتحر

ألقت طالبة بنفسها من الطابق الـ13 في عقار بمنطقة الرمل بعد تهديد شقيقها لها بفسخ خطبتها من خطيبها.

تلقى قسم شرطة الرمل أول، بلاغا بسقوط فتاة من شرفة منزلها بالطابق الثالث عشر، بعقار بشارع عبد الفتاح الطراوي، بمنطقة زعربانة بدائرة القسم.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة "أ. ج" 22 عاما، طالبة، مسجاة بالشارع مصابة بكسور ونزيف بمناطق متفرقة من الجسم.

وبسؤال أسرتها، قالت إن الضحية انتحرت عقب مشاجرة مع شقيقها هددها خلالها بفسخ خطبتها، وحذرها من رؤية خطيبها مرة أخرى، ولم تتهم أحد بالتسبب في الحادث.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.


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