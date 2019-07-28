» الأمن يكشف السر وراء سرقة جثة القمص "جرجس البسيط"

28 يوليه 2019 - 07:46 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من كشف غموض سرقة جثة قس متوفي في قرية الشارونة بمركز مغاغة.



وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز مغاغة، ببلاغ من مطرانية مغاغة والعدوة بسرقة رفات القمص "جرجس القمص إبراهيم البسيط" كاهن كنيسة مارجرجس بقرية جزيرة شارونة.



تم تشكيل فريق بحث ، وبالتحقيق تبين أن اثنين من سكان القرية قاما بسرقة الرفات لمساومة أسرة المتوفي عليها نظير الحصول على 60 ألف جنيه.



وحدد فريق البحث الجنائي هوية المتهمين وهما "م. ع" 35 سنة، فلاح، و"ع. ش" 25 سنة، فلاح مقيمان بشارونة، وسرقا جثة الكاهن في تاريخ 13 يوليو الجاري ليلًا من المقابر، ووضعوا رفاته في مقابر أخرى مجاورة ثم اتصلوا بالأسرة للمساومة على دفع مبلغ مالي نظير إعادة الرفات.



تم القبض على المتهمين الذين أرشدا عن مكان رفات القمص "جرجس البسيط" وجرى نقل الرفات إلى مقبرتها الأصلية في حضور قوة أمنية ، وتحرر مجضر بالواقعة.



