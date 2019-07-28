الكشف عن آخر ما طلبه الفيشاوي قبل وفاته

28 يوليه 2019 - 06:25 ص

كشفت الفنانة المعتزلة شهيرة تفاصيل ما حدث بينها وبين الفنان الراحل فاروق الفيشاوي قبل وفاته بساعات مؤكدة أنه طلب من الأطباء السماح لها برؤيته رغم منع الزيارة.



وقالت في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" : "فاروق أنت مشيت؟ هو كده خلاص يعني؟.. يا أجدع وأحب خلق الله من إمبارح وانا مش مصدقة لأن قبلها بيوم كنت عندك في المستشفي وكانت الزياره ممنوعة بس أنت لما عرفت إني موجودة طلبتني أدخلك وقضيت معاك فوق النص ساعة من المرح والضحك وكأنك لست مريضا وفي حالة خطرة".



وأضافت: "كنت قويا ومتجاهل ما أنت فيه .. وتحكي حكايات من هنا وهناك كأنك تعاني من نزلة برد ونزلت من عندك راضية بروحك المعنوية المرتفعة ، لذلك كانت صدمتي كبيرة لما بسأل عنك تاني يوم قالولي أنتي آخر صديقه شوفتيه في حالته".

