» أغرب ما قاله "أديب" عن مباراة الأهلي والزمالك.. لن تصدق

28 يوليه 2019 - 12:40 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك حالة من اللغط حول هل سيستلم النادي الأهلي درع الدوري غدًا بعد انتهاء مباراته مع الزمالك أم لا، موضحًا أنه كمشجع لفريق الزمالك لا يرى مشكلة في تسلم الأهلي الدرع غدًا.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، سااخرًا: "خدوا الدرع وإدونا الماتش.. زكاة الدوري".











