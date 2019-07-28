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نشأت الديهي: "الجنيه المصري تحول لمارد"

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أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالنجاح الكبير الذي حققه الجنيه المصري وذلك عقب قيام الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف.
وعرض «الديهي»، خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»،  إنفوجرافا يوضح أن الجنيه المصري أصبح ثاني أفضل أداء للعملات في العالم لعام 2019.
وأضاف «الديهي»، أن الجنيه المصري انتقل من وجوده بغرفة العناية الفائقة، ليتسابق مع أقرانه من العملات الأخرى في المارثونات الدولية.
وتابع في ختام حديثه، قائلا: «الجنيه المصري انتقل من وجوده بغرفة العناية الفائقة، بعد إجرائه عملية جراحية عاجلة، حيث تحول خلال 3 سنوات لمارد منطلق يعدو ويتحرك في مارثونات يتسابق مع أقرانه من العملات الأخرى».


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