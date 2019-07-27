رئيس "الأهرام" يكشف أسباب معركة معرض العقارات

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عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة

المصريون ـ متابعات

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روى عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، كواليس المشاجرة التي حدثت داخل معرض الأهرام للعقارات في أرض المعارض، والذي افتتحه محافظ القاهرة، أمس.
وقال سلامة، خلال مداخلة هاتفية: «اندلع شجار بين مندوبي مبيعات لشركتين داخل المعرض، وتطور الأمر للاشتباك بالأيدي والتكسير»، لافتا إلى أنه اتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الشركتين، كما رفض التصالح معهما، وتم إغلاق جناحيهما داخل المعرض.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن جميع الشركات تعمل بشكل طبيعي داخل المعرض، الذي يستمر حتى غد الأحد، مؤكدًا قطع التعامل تماما مع هاتين الشركتين.
وأشار سلامة إلى كثرة المتربصين بأي نجاح يحدث في مصر، مؤكدا أن الشجار نشب بين شخصين واستمر لنصف ساعة، وهو أمر وارد الحدوث في أي مكان، لافتا إلى مشاركة 52 شركة في المعرض
وأكد عبدالمحسن سلامة أن مؤسسة الأهرام ابتدعت مجال التسويق العقاري في مصر دون منافس، متابعا: «معارضنا تقام داخل مصر وخارجها، وتصل لليابان.. وإحدى الشركات حققت أعلى مبيعات في تاريخها داخل معرضنا».

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