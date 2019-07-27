هذا ما قاله العاهل الأردني عن لقائه بمحمد بن زايد

27 يوليه 2019 - 11:30 م

أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن شعوره المفعم بالأخوة بعد لقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأبنائه وأحفاده.



ونشر الملك عبدالله الثاني تغريدة على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قال فيها: «شعرت اليوم أنني بين أهلي وأسرتي عند لقائي بأخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأبنائه وأحفاده الأحباء».

