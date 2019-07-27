سفارة البحرين لدى بريطانيا تصدر بيانًا بشأن «حادث التعدي» على مقرها

أصدرت سفارة البحرين لدى بريطانيا، اليوم الجمعة، بيانًا بشأن حادثة التعدي على مقرها الدبلوماسي في لندن.



وقالت السفارة، في بيان نشرته على «تويتر»، إن «الشرطة البريطانية ألقت القبض، أمس الجمعة، على أحد الأشخاص بتهمة التعدي على مبنى سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة في لندن، نتيجة لاقتحام غير مصرح به على سطح السفارة».