وزير الكهرباء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن هذا الأمر

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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن سد روفيجي في تنزانيا، والذي ينفذه تحالف المقاولون العرب مع شركة السويدي إلكتريك، يمثل حلمًا قديمًا للشعب التنزاني، موضحًا أن الرئيس التنزاني عبر عن انبهاره بجهود الشركات المصرية في تنزانيا خلال وضع حجر أساس السد، وقال: «بناة الأهرامات هم من سيستطيعون بناء سد روفيجي».
وأوضح «شاكر»، في مداخلة هاتفية، أنه تم توقيع عقد بين التحالف المصري وتنزانيا بقيمة 2.9 مليار دولار لبناء سد روفيجي، مشيرًا إلى أن الرئيس التنزاني أشاد بالإنجازات المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع أن إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في تنزانيا، هي 1600 ميجاوات، في حين أن السد وحده سيوفر لهم 2115 ميجاوت، منوها بأن هذا السد سيحدث نهضة كبيرة في تنزانيا.
وأشار إلى أن التحدي الكبير في بناء السد هو المدة المستهدفة لإنشائه، حيث تم الاتفاق على إنجازه خلال 42 شهرًا.

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