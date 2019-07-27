زلزال بقوة 6.3 يضرب جزيرة يابانية

27 يوليه 2019 - 11:10 م

ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، مساء السبت، جزيرة هونشو اليابانية، بحسب المركز الأوروبي لرصد الزلازل.



وذكر المركز عبر حسابه في تويتر أن الزلزال وقع قرب الساحل الجنوبي لجزيرة هونشو باليابان.

وأوضح أن عدد سكان المنطقة التي شُعر بها الزلزال يقدر بـ30 مليون شخص.