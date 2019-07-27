العراق.. قتيل و3 مصابين في انفجار بحافلة عند مدخل كربلاء

27 يوليه 2019 - 10:20 م

سقط قتيل وأُصيب 3 آخرون أحدهم ضابط في انفجار داخل حافلة لنقل الركاب عند مدخل محافظة كربلاء جنوبي العراق، حسب مصدر أمني.



وأوضح المصدر، في اتصال هاتفي مع الأناضول، مفضلا عدم كشف اسمه: "حدث انفجار داخل حافلة لنقل الركاب أثناء دخولها محافظة كربلاء؛ ما أسفر عن مقتل أحد الركاب وجرح 3 آخرين أحدهم ضابط برتبة نقيب".

ولفت المصدر إلى أن المعلومات متضاربة حول طبيعة الانفجار وأسبابه.

وأكدت قيادة عمليات الفرات الأوسط، التابعة للجيش العراقي، وقوع الانفجار، موضحة عبر بيان أنه حدث أثناء توقف الحافلة عند نقطة تفتيش.