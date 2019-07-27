  • الأحد 28 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:48 ص
بحث متقدم

ريهام سعيد تكشف تفاصيل صادمة ومثيرة عن مرضها

عبد المحسن سلامة

رئيس "الأهرام" يكشف أسباب معركة معرض العقارات

الحج

السعودية تحذر الحجاج من هذا الأمر الخطير: سنعيدهم من حيث أتوا

فاروق الفيشاوي

أستاذ أورام يكشف: هذاهو السبب الحقيقي لوفاة "الفيشاوي"

حبوب منع الحمل والدواجن

أزمة في «حبوب منع الحمل».. و«الصيدليات» تتهم مزارع الدواجن

تركي ال الشيخ

صورة.. مفاجأة كروية جديدة لـ«آل الشيخ»

حربية

الآلاف يتقدمون بأوراقهم للكليات العسكرية.. ما السر؟

السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة

«السيسي» يطالب الحكومة بهذا الأمر الهام

باسم يوسف

باسم يوسف: عودة "البرنامج" رهن هذا الأمر

الجنيه

«تقدم عالمى».. الجنيه المصري يعود من جديد

"العسكري" السوداني يعد بالعفو عن جميع المعتقلين السياسيين

عرب وعالم

المجلس العسكري السوداني
المجلس العسكري السوداني

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تفاصيل الانقلاب على المجلس العسكرى السوداني بالأمس

#

«العسكري السوداني» يكشف معلومة مثيرة عن محاولة الانقلاب

#

المجلس العسكري يصدم القوي الثورية بتصريحات جديدة عن فض اعتصام القيادة

#

"الجيش السوداني" يلغي اتفقاتة السابقة مع المعارضة ويدعوا إلي انتخابات مبكرة

توصل المجلس العسكري السوداني و"الحركة الشعبية/قطاع الشمال" برئاسة مالك عقار، إلى اتفاق يقضي بالعفو عن جميع المعتقلين السياسيين وإسقاط أحكام الإعدام الغيابية ضد قادة الحركات المسلحة.
جاء ذلك وفق تصريحات للصحفيين أدلى بها مالك عقار عقب انتهاء اجتماعه بوفد المجلس العسكري بالقصر الرئاسي بجوبا، عاصمة دولة جنوب السودان.
وبحسب المصدر ذاته، يقضي الاتفاق بين المجلس العسكري والحركة بفتح المسارات الإنسانية والممرات لتوصيل المساعدات لمتضرري الحرب في مناطق النزاع بالإضافة لتجديد اتفاق وقف العدائيات
وقال عقار إن "السلام الدائم مطلب أساسي في السودان، شريطة ألا يتم دون إقصاء وبمشاركة جميع الحركات المسلحة".
من جانبه، قال شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، في تصريحات للصحفيين، إن "السلام يمثل أهمية قصوى، ويتعين على الأطراف السودانية الوصول إلى سلام حقيقي بمشاركة كافة الأطراف المسلحة".
وتستضيف جوبا مفاوضات بين المجلس العسكرى وشقي الحركة الشعبية لتحرير السودان (فصيل مالك عقار وعبد العزيز الحلو) تحت مبادرة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت لإحلال السلام في السودان.
وبحسب مراسل الأناضول، بدأت قبل قليل اجتماعات مغلقة لا تزال مستمرة حتى الساعة 17: 45 تغ بين وفد المجلس العسكري وقادة فصيل الحركة الشعبية جناح عبد العزيزالحلو، لبحث كيفية وقف الحرب وتحقيق السلام المستدام في السودان.
وفي وقت سابق السبت، وصل نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، على رأس وفد من المجلس، إلى جوبا، للقاء الرئيس سلفاكير، وممثلين عن الحركة الشعبية/ شمال، بقيادة الحلو وعقار.
ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق).
وتعاني "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" من انقسامات حادة بعد أن أصدر مجلس التحرير الثوري للحركة، في يونيو/حزيران 2017، قرارا بعزل رئيسها، مالك عقار؛ لتنقسم إلى جناحين، الأول بقيادة الحلو، والثاني بقيادة عقار.
ووفق توازنات الحركة يمثل الحلو ولاية جنوب كردفان، بينما يمثل عقار ولاية النيل الأزرق. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» خالد الفيصل: من يشكّك في خدمة المملكة للحجاج لديه أغراض سياسية
» منتخب إسبانيا يتوج بلقب أمم أوروبا
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإلغاء البيع بالتقسيط
» الصحة: المستشفيات السعودية تستقبل 15 حاجًا مصرياً
» المجري «كاراكو».. غزير البطاقات يدير القمة 118
» "يد مصر" تسقط أمام فرنسا.. وتنافس على برونزية المونديال
» مفارقات سائقى التاكسى.. "يشغلوا القرآن.. ويبطلوا العداد"
» نجم الزمالك يخطر زملاءه بالرحيل إلى بيراميدز
» موعد مشاركة «صلاح» في تدريبات ليفربول
» بالفيديو.. رياض محرز يعتذر للشعب المصري
» شاهد.. ريهام سعيد ترد علي الـ«سفالة وقلة أدب»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية