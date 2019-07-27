أستاذ أورام يكشف: هذاهو السبب الحقيقي لوفاة "الفيشاوي"

27 يوليه 2019 - 10:30 م

قال د.حمدي عبدالعظيم، أستاذ الأورام بطب قصر العيني، إنه تعرف على الفنان الراحل فاروق الفيشاوي في مرحلة مرضه، مشيرا إلى أنه كان صبورًا مؤمنًا محتسبًا ومبتسمًا وشجعا، معلقا: "على المستوى الشخصي فاروق الفيشاوي راجل بمعنى الكلمة".



وأضاف - خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء السبت- أن مرض فاروق الفيشاوي كان مركب وصعب علاجه، لأن جزءا منه كان تليفا في الكبد نتيجة الالتهابات الفيروسية والورم الكبدي.



وتابع أنه كان هناك تحسن في الحالة الصحية للفنان خلال المرحلة الأولى من العلاج، وكان لديه شجاعة وقدرة على قهر المرض، ولكن في الفترة الأخيرة لوحظ وجود تليف كبير للكبد وهو ما أدى إلى الوفاة، معقبًا: "هناك حدود للعلم والانتصار على المرض".

