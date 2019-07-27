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بععد الفوز على البرتغال

منتخب إسبانيا يتوج بلقب أمم أوروبا

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اسبانيا
اسبانيا

أمير سعد

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اسبانيا

المصريون

امم اوروبا

فاز المنتخب الإسباني بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية للشباب تحت 19 عاما بعد الفوز على البرتغال بنتيجة 2 /صفر اليوم السبت في المباراة النهائية للبطولة المقامة في ارمينيا.

وتقمص فيران توريس دور البطولة وسجل هدفي الفوز للماتادور الإسباني في الدقيقتين 34 و51.

وتوج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الأولى منذ 2015 والمرة الثامنة في تاريخه.

ويمتلك منتخب إسبانيا الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة حيث فاز الفريق باللقب سبع مرات من قبل في أعوام 2002 و2004 و2006 و2007 و2011 و2012 و2015.

وبلغ منتخب إسبانيا المباراة النهائية عبر الفوز في دور المجموعات على ارمينيا 4 /1 والتعادل مع البرتغال 1 /1 والفوز على إيطاليا 2 /1 ثم الفوز على فرنسا في المربع الذهبي 4 /3 بركلات الجزاء الترجيحية.

أما البرتغال فبلغت النهائي بعد الفوز في دور المجموعات أمام إيطاليا 3 /صفر ثم التعادل مع إسبانيا 1 /1 والفوز على ارمينيا 4 /صفر قبل أن يفوز الفريق على ايرلندا 4 /صفر في المربع الذهبي.

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