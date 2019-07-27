أياكس بطلًا لكأس السوبر الهولندي

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السوبر الهولندى

حصل فريق أياكس على لقب كأس السوبر الهولندي بعد الفوز على أيندهوفن، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

وسجل هدفي أياكس كاسبر دولبيرج في الدقيقة الأولى ودالي بليند في الدقيقة 53.

وشارك أياكس في هذه المباراة بصفته بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، فيما شارك أيندهوفن في المباراة بصفته وصيف الدوري.

وتوج أياكس باللقب للمرة التاسعة في تاريخه وبات يفصله عن أيندهوفن، صاحب الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بالبطولة لقبين فقط.

ويستهل أياكس مبارياته في الدوري الهولندي بمواجهة مضيفه فيتيسه أرنهايم يوم 3 أغسطس المقبل، فيما يستعد أيندهوفن لمواجهة مضيفه فريق تفينتي أنشخيدة يوم 3 أغسطس المقبل.


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